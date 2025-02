Norwegian Cruise reverte prejuízo e tem lucro de US$ 254,5 milhões no 4º trimestre de 2024

A operadora de cruzeiros turísticos Norwegian Cruise Line registrou lucro líquido de US$ 254,5 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo a perda de US$ 106,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Segundo o balanço divulgado pela empresa, o lucro ajustado foi de US$ 0,26 por ação, superando a estimativa de US$ 0,11 por ação dos analistas consultados pela FactSet.

A receita da companhia cresceu de US$ 1,99 bilhão para US$ 2,11 bilhões no período, superando também a expectativa do mercado, que era de US$ 2,01 bilhões.