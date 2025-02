Ministério do Comércio da China critica possíveis tarifas dos EUA sobre cobre e embarcações

O Ministério do Comércio da China criticou nesta quinta-feira, 27, as novas ameaças tarifárias do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre importações de cobre e embarcações internacionais que entrem em território norte-americano. A autoridade reiterou que se opõe a medidas unilaterais e que atuará para "proteger seus direitos e interesses legítimos".

"As investigações sobre cobre vão prejudicar o sistema de comércio multilateral baseado em regras e interromper a estabilidade das cadeias globais de produção e oferta", alertou o porta-voz do ministério, He Yadong.