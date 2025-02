Lula: sem privatização do Porto de Santos, Estado pode construir mais com iniciativa privada

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 27, que não deixou que o Porto de Santos fosse privatizado porque o Estado, junto com a iniciativa privada, pode construir mais terminais no local. Ele deu a declaração em entrevista à TV Record, antes de solenidade para lançar a concessão da obra do túnel Santos-Guarujá.

"A primeira coisa que fizemos no Porto de Santos foi não deixar privatizar. Foi fazer voltar a pertencer ao Estado brasileiro, para que a gente possa, junto com a iniciativa privada, construir quantos terminais forem necessários", declarou o presidente da República.