Lucro da Marfrig avança 2.172% e atinge R$ 2,57 bilhões no 4º trimestre de 2024

A Marfrig Global Foods encerrou o quarto trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 2,57 bilhões, resultado 2.172% superior ao obtido um ano antes. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de R$ 3,747 bilhões, alta de 37,1% ante o quarto trimestre de 2023. A margem Ebitda ficou em 9,1% contra 8,1% um ano antes. Já a receita líquida avançou 22,1% nos últimos três meses do ano passado, para R$ 41,302 bilhões.

De acordo com a empresa, a dívida líquida da Marfrig fechou o quarto trimestre de 2023 em R$ 38,842 bilhões, alta de 12,5% ante igual período de 2023.

A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, passou, em reais, de 3,71 vezes no quarto trimestre de 2023 para 2,82 vezes ao fim do ano passado. O fluxo de caixa livre recorrente da companhia ficou em R$ 1,6 bilhão ao fim de 2024. Em 2024

A Marfrig relatou lucro líquido de R$ 2,796 bilhões no ano passado ante prejuízo de R$ 1,518 bilhão em 2023. A receita líquida cresceu 14% no ano, para R$ 144,153 bilhões. Já o Ebitda avançou 59,5%, para R$ 13,642 bilhões. Operações A operação América do Norte registrou receita líquida de US$ 3,199 bilhões no quarto trimestre de 2024, queda de 4,8% ante igual período de 2023.

O Ebitda ficou em US$ 62 milhões, tendo caído 22,2%, com margem Ebitda de 1,9%. Além disso, o lucro bruto foi de R$ 125 milhões, queda de 20,4%, com margem bruta de 3,9%. Nos últimos três meses do ano, o volume total comercializado pela unidade de negócios foi de 500 mil toneladas, alta de 0,8%, com 432 mil toneladas destinadas ao mercado interno dos EUA e 68 mil toneladas para exportação. No acumulado de 2023, a receita líquida da Operação América do Norte foi de US$ 12,372 bilhões, alta de 3,5%. O Ebitda atingiu US$ 289 milhões (-40,1%). No ano, o volume total de vendas foi de 1,981 milhão de toneladas, alta de 0,1% ante 2023.