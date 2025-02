Juros: DIs sobem com receio fiscal e inflacionário após Pnad Contínua

Voláteis desde cedo, as taxas intermediárias e longas chegaram a apagar a alta na tarde desta quinta-feira, 27, mas o movimento foi pontual e a abertura da curva foi - assim como na véspera - respaldada por receios em torno da política fiscal. No trecho mais curto, dados da Pnad reforçaram um mercado de trabalho forte, em tese propiciando maior inflação e fazendo com que o mercado voltasse a precificar Selic terminal em 15,25%, de 15,00% na segunda-feira.

A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subiu a 14,810%, de 14,744% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 avançou para 14,825%, de 14,740% no ajuste, e o para janeiro de 2029 subiu para 14,810%, de 14,690% ontem no ajuste e 14,815% no fechamento.