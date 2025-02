FMI diz que crescimento da Índia permanece robusto, apesar de recente moderação

Apesar da recente moderação, o crescimento econômico da Índia permaneceu robusto, com avanço do Produto Interno Bruto (PIB) de 6% ano a ano no primeiro semestre de 2024/25, disse o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta quinta-feira, 27.

Segundo o FMI, a inflação diminuiu amplamente dentro da faixa de tolerância, embora as flutuações dos preços dos alimentos tenham gerado alguma volatilidade. O setor financeiro permaneceu resiliente, com empréstimos inadimplentes em níveis mínimos de vários anos. A consolidação fiscal continuou, e o déficit em conta corrente permaneceu bem contido, apoiado pelo forte crescimento das exportações de serviços.