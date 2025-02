EUA têm expansão mais forte e UE tem recuperação mais gradual que o previsto, diz líder do FMI

Em discurso em reunião com presidentes de bancos centrais do G20, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacou que as economias mundiais enfrentam um cenário de crescimento modesto e crescentes divergências. Segundo ela, "projetamos um crescimento global de 3,3% este ano e no próximo", um patamar estável, mas "bem abaixo da média histórica".

Georgieva ressaltou que os Estados Unidos têm um crescimento mais forte, enquanto a União Europeia apresenta uma recuperação "mais gradual do que o esperado". Nos mercados emergentes, o desempenho em 2025 deve ser semelhante ao do ano passado, com crescimento que "corresponde ao do ano anterior". No entanto, as divergências entre as economias estão aumentando, com riscos concentrados no lado negativo para a maioria dos países.