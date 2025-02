Demanda aérea global cresce 10% em janeiro na comparação anual, aponta Iata

Já a capacidade total, medida em quilômetros-assento oferecidos (ASK), cresceu 7,1% na mesma base comparativa.

O diretor-geral da Iata, Willie Walsh, destaca uma "aceleração notável" na demanda em janeiro, com um desempenho particularmente forte das companhias baseadas na região da Ásia-Pacífico. "As taxas de ocupação que acompanham essa forte demanda são mais um lembrete dos problemas persistentes da cadeia de suprimentos no setor aeroespacial", afirma.

Na América Latina, os indicadores subiram acima da média global, com a demanda registrando alta de 12,9% e a capacidade crescendo 15,5% ano contra ano. No entanto, a taxa de ocupação caiu 1,9 ponto porcentual, para 84,3%.