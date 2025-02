Copel: lucro líquido diminui 39% no 4tri24 ante 4tri23, para R$ 575,2 milhões

A Copel obteve lucro líquido de R$ 575,2 milhões no quarto trimestre de 2024, queda de 39% na comparação anual. No acumulado do ano, o lucro líquido da companhia totalizou R$ 2,799 bilhões, alta de 20,3% em relação ao observado um ano antes. A receita operacional líquida da Copel aumentou 8,1% em relação à igual trimestre de 2022, para R$ 6,019 bilhões. Considerando os 12 meses de 2024, a receita totalizou R$ 22,651 bilhões, elevação de 5,5% em base anual de comparação.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) atingiu R$ 1,298 bilhão no trimestre, valor 15,7% menor que o visto no mesmo intervalo do ano anterior. No consolidado de 2024, o Ebitda totalizou R$ 5,529 bilhões, aumento de 8,9% em relação ao reportado um ano antes.

A margem Ebitda ajustada do quarto trimestre alcançou 20,9% no trimestre, queda de 5 pontos porcentuais na mesma base de comparação. No ano, a margem Ebitda ajustada foi de 22,5%, diminuição de 2,9 p.p. na mesma comparação anual. Operacional O consumo de energia no mercado fio da Copel teve crescimento de 4,7% e alcançou 8,814 gigawatts-hora (GWh) ante o mesmo período do ano passado.