Braskem inicia projeto para aumento de capacidade de central petroquímica do Rio de Janeiro

A Braskem informou, na noite da quarta-feira, 26, que seu Conselho de Administração aprovou o início do projeto para o aumento da capacidade de sua central petroquímica do Rio de Janeiro em 220 mil toneladas de eteno por ano e de volumes equivalentes de polietileno, autorizando a contratação de estudos de engenharia conceitual e básica no montante de aproximadamente R$ 233 milhões.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que para viabilizar o projeto, deverá firmar com a Petrobras um contrato de fornecimento de etano de longo prazo e buscará os recursos previstos no âmbito do Regime Especial da Indústria Química (REIQ Investimentos) estabelecido, o qual prevê o crédito presumido de 1,5% de PIS/Cofins para execução de investimentos na ampliação de capacidade instalada da indústria química brasileira.