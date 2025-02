Bolsas de NY fecham em queda com Nasdaq mais punido com tombo em semicondutores e Nvidia

A Nvidia recuou 8,5% após o balanço da empresa de chips de inteligência artificial mostrar margens de lucro menores, o que ofuscou o lucro, a receita e as projeções acima das expectativas. Entre as empresas de semicondutores, a Microstrategy e a Broadcom caíam 7,31% e 5%, respectivamente.

O nervosismo em relação ao boom da inteligência artificial também atingia a Constellation Energy (-7,6%) e a Vistra (-12,3%), mesmo após essa última apresentar lucro forte no quarto trimestre.

A Salesforce cedeu 4,04%. A fabricante de software de gerenciamento de relacionamento com o cliente relatou lucro ajustado no quarto trimestre de US$ 2,78 por ação, superando as expectativas dos analistas, mas fez projeções frustrantes para o ano fiscal de 2026.