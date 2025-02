Bolsas da Europa caem após ameaça tarifária de Trump, mas Rolls Royce sustenta Londres

São Paulo, 27/02/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quinta-feira, após nova ameaça tarifária do governo Trump, mas a de Londres dribla o mau humor em meio ao forte desempenho da Rolls Royce, que agradou com seu último balanço.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 25% a importações da União Europeia (UE), acrescentando que detalhes do assunto serão conhecidos "em breve". A declaração veio dias após Trump sinalizar que tarifas a produtos do México e do Canadá entrarão em vigor na semana que vem, quando um adiamento de um mês chegará ao fim.

A ofensiva tarifária de Trump pesou particularmente no subíndice europeu do setor automotivo, que tombava mais de 3% no horário acima.

Da temporada de balanços, a Rolls Royce era destaque positivo, com salto de 14,4% em Londres, ajudando a sustentar o mercado inglês. A empresa britânica, que atua no ramo de aviação militar e de defesa, divulgou lucro bem maior do que o esperado, retomou o pagamento de dividendos e anunciou sua primeira recompra de ações em uma década.