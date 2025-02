BC tem lucro de R$ 270,9 bi em 2024 e vai repassar R$ 28,1 bi ao Tesouro Nacional

O Banco Central registrou um saldo positivo de R$ 270,9 bilhões em seu balanço financeiro em 2024, após ter ficado no vermelho no ano anterior. O balanço foi aprovado nesta quinta-feira, 27, em reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) - composto pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo.

Quando o Banco Central tem resultado positivo em seu balanço, uma parcela é transferida ao Tesouro. Segundo a nota divulgada à imprensa, do resultado apurado no ano passado, R$ 242,8 bilhões foram constituídos como reserva de resultados e R$ 28,1 bilhões serão repassados ao Tesouro Nacional, cuja transferência será efetivada em até 10 dias úteis. Quando o Banco Central tem resultado positivo em seu balanço, uma parcela é transferida ao Tesouro. A transferência é financeira e não tem impacto fiscal direto, mas é utilizada para o pagamento de juros e abatimento de dívida. Já o lucro com reservas e operações cambiais é destinado à reserva de resultados do patrimônio líquido do BC.

Caso o resultado do BC seja negativo, ele é compensado pelos recursos existentes na reserva de resultado e pela redução do patrimônio líquido da instituição, limitado a 1,5% do ativo total do banco. Somente quando essas duas medidas não forem suficientes para cobrir o prejuízo, o Tesouro então emite títulos públicos em favor da autoridade monetária. Em 2023, o resultado do BC havia sido negativo em R$ 114,2 bilhões. Naquele ano, R$ 111,2 bilhões foram cobertos pelo Tesouro Nacional e R$ 3 bilhões por redução do patrimônio institucional do Banco Central.