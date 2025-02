Ultrapar tem lucro líquido de R$ 881 milhões no 4º trimestre, queda de 21% em um ano

O lucro líquido da Ultrapar foi de R$ 881 milhões no quarto trimestre de 2024, uma queda de 21% em relação ao mesmo período de 2023. O Ebitda ajustado ficou em R$ 2,379 bilhões no trimestre, com alta de 4% os últimos três meses do ano anterior. O Ebitda ajustado recorrente, por sua vez, foi de R$ 1,284 bilhão no período, queda de 23% na mesma base de comparação. Já a receita líquida somou R$ 35,401 bilhões, com alta de 6%.

A companhia explica que a receita líquida foi decorrente principalmente do maior faturamento da Ipiranga e da Ultragaz. No ano, o indicador chegou a R$ 133,5 bilhões, com aumento de 6% em relação a 2023.