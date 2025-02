Trump elogia Musk e diz que DOGE busca US$ 1 trilhão em cortes de despesas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o trabalho do empresário Elon Musk, que lidera o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), em meio a polêmicas e críticas sobre métodos para reduzir as despesas do governo federal.

Musk foi convidado a falar durante a primeira reunião de membros do gabinete convocada por Trump nesta quarta-feira, 26.