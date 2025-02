Trump defende tarifas sobre carros e diz que ação terá impacto positivo na indústria dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu as tarifas que planeja impor sobre carros - que seriam de 25%, como disse ele anteriormente -, com o argumento de que elas ampliarão fortemente a manufatura de veículos no Estado de Michigan. A postagem feita nesta quarta-feira, na Truth Social, veio após o The Wall Street Journal dizer em editorial que as tarifas prejudicariam a indústria automotiva de Michigan.

"Eles estão tão errados. Na verdade, é exatamente o oposto", escreveu o republicano, ao dizer que as tarifas já impediram que várias fábricas de montadoras fossem construídas em outros países. "Apenas deixe tudo acontecer e observe", acrescentou.