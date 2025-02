TCU encerra análise da prorrogação da Malha Paulista e avalia cumpridos os ajustes fundamentais

Entre os ajustes atendidos estão o reequilíbrio do valor do contrato, que resultou em acordo de pagamento de R$ 500 milhões à União além do que havia sido definido em 2019.

O Tribunal de Contas da União (TCU) encerrou o acompanhamento sobre a renovação antecipada da concessão da Ferrovia Malha Paulista. No acórdão votado nesta quarta-feira, 26, os ministros consideram que os principais ajustes determinados pela Corte desde o início do processo, em 2019, foram atendidos.

O contrato, que iria vencer em 2028, ganhou mais 30 anos e terá duração até 2058, com antecipação de aportes. A ferrovia é uma das mais importantes do país, com acesso direto ao Porto de Santos, maior terminal de contêineres do Brasil.