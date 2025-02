Taxas de juros futuras têm viés de alta com Treasuries

Os juros futuros adotam viés de alta na manhã desta quarta-feira, 26, conforme o dólar ganha força ante o real e diante do avanço dos rendimentos dos Treasuries, num dia de agenda fraca. No radar está o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assina nesta quarta-feira a medida provisória para que trabalhadores demitidos que optaram pelo saque-aniversário do FGTS possam sacar o saldo bloqueado do fundo.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de reunião do G20, na Cidade do Cabo, África do Sul, em evento fechado, juntamente com o diretor de Assuntos Internacionais, Paulo Picchetti.