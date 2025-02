Super Micro divulga balanços atrasados e garante permanência da listagem na Nasdaq

A Super Micro Computer, fabricante de servidores e produtos de computador, divulgou na noite de terça-feira na Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM norte-americana) relatórios financeiros atrasados do ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2024, do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, encerrado em 30 de setembro de 2024, e do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Para o ano fiscal encerrado em junho, o lucro por ação foi de US$ 1,92 e vendas somaram US$ 14,99 bilhões, enquanto para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 ficou em US$ 0,67 e US$ 5,94 bilhões, respectivamente, e o do segundo trimestre foi de US$ 0,51 e US$ 5,68 bilhões, na mesma sequência.