Rui Costa: reunião de Lula com setores tratará de medidas para acelerar redução de preços

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira, 26, que está sendo organizada uma reunião para semana que vem entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e setores de supermercados e produtivos para tratar sobre o alto preço dos alimentos. De acordo com ele, a expectativa é de que os preços dos principais alimentos estejam em declínio no meio do ano.

"Temos sim um problema conjuntural de alta de preço de alimentos, com diversos alimentos que têm perfil de commodities que dispararam no mercado internacional", citou o ministro. "A expectativa é de uma grande safra este ano, então, a expectativa e todos os estudos apontam que até o meio do ano, os principais preços estarão em declínio", afirmou, em entrevista à GloboNews.