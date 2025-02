Petróleo fecha queda, de olho em tarifas de Trump e negociações sobre guerra da Ucrânia

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta quarta, 26, com a perspectivas de tarifas de importação dos EUA sobre produtos de seus principais parceiros comerciais, além das conversações sobre o fim da guerra da Ucrânia. As perdas, contudo, foram limitadas pela informação de que houve queda nos estoques de petróleo nos EUA, contrariando a expectativa de analistas, e pelo anúncio da revogação de um acordo sobre petróleo com a Venezuela por parte do presidente americano, Donald Trump.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para abril fechou em queda de 0,44% (US$ 0,31), a US$ 68,62 o barril, enquanto o Brent para maio, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,59% (US$ 0,43), a US$ 72,07 o barril.