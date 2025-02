Lucro líquido da Ambev soma R$ 5,024 bilhões no 4º trimestre, alta de 11% em um ano

A Ambev apresentou lucro líquido de R$ 5,024 bilhões no quarto trimestre de 2024, crescimento de 11% frente ao mesmo período de 2023. No acumulado do ano, o lucro somou R$ 14,8 bilhões, queda de 0,8% frente a 2023.

A companhia destaca que o lucro ajustado teve alta anual de 7,5% no trimestre, a R$ 5,018 bilhões, impulsionado pelo crescimento do Ebitda ajustado e melhor resultado financeiro líquido. "O resultado foi parcialmente compensado pelo aumento das despesas com imposto de renda no Brasil, à medida que superamos a depreciação cambial na Argentina em 2023", disse a Ambev em release de resultados.