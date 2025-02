Haddad teve e tem todo apoio de Lula e de ministros do Planalto para iniciativas, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira, 26, em entrevista à GloboNews, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conta com total respaldo do presidente Lula e dos ministros do Palácio do Planalto para todas as suas iniciativas.

"O ministro Haddad teve e tem todo o apoio do presidente da República, do Palácio, dos ministros do Palácio para todas as iniciativas que ele tomou. Em momento nenhum houve qualquer questionamento sobre sua condução", afirmou Costa, ao rechaçar especulações sobre desentendimentos internos.