Diesel S-10 sobe 4,60% em fevereiro ante janeiro e passa de R$ 7 no Norte do País, mostra IPTL

O preço do litro do diesel S-10 registrou alta de 4,60% em fevereiro na comparação com janeiro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), atingindo o preço médio de R$ 6,60, depois do aumento da alíquota do ICMS e do reajuste da Petrobras, ambos ocorridos no dia 1º do mês. O IPTL leva em conta 21 mil postos de abastecimento no País. O diesel comum subiu 4,65%, para R$ 6,52 em média o litro.

"A alta no diesel comum e no S-10 em fevereiro já era esperada após o reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que entrou em vigor no início do mês. Fatores externos, como a valorização do petróleo e a instabilidade cambial também vêm pressionando os custos do combustível, impactando diretamente o preço final ao consumidor desde dezembro", analisa o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.