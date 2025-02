Confiança da indústria cai 0,1 ponto em fevereiro, a 98,3 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) ficou praticamente estável com leve queda de 0,1 ponto na passagem de janeiro para fevereiro, a 98,3 pontos, informou nesta quarta-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na média móvel trimestral, o índice caiu 0,3 ponto, a 98,8 pontos.

Houve, nesta leitura, recuo de 0,5 ponto no Índice de Situação Atual (ISA), a 100,4 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) avançou 0,4 ponto, a 96,3 pontos. "A confiança da indústria ficou estável em fevereiro mantendo o cenário de cautela dos empresários quanto à situação presente dos negócios. Apesar disso, os estoques seguem em níveis satisfatórios, com uma leve melhora na percepção sobre a demanda", avalia o economista do Ibre/FGV Stéfano Pacini.