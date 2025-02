Bolsas da Europa operam em alta, com otimismo sobre Ucrânia e após balanço da AB InBev

São Paulo, 26/02/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, à medida que um acordo sobre minerais entre EUA e Ucrânia melhorou o sentimento de investidores e também após a AB InBev agradar com seu último balanço.

Ontem, autoridades ucranianas aceitaram um acordo de exploração conjunta de minerais raros com os EUA, depois que o governo americano abandonou a exigência de receber US$ 500 bilhões em receitas provenientes dos recursos. O acordo é considerado crucial para que Washington avance em negociações com a Rússia no sentido de encerrar a guerra na Ucrânia. No horário acima, o subíndice europeu do setor minerador tinha alta de 1,4%.

Da temporada de balanços, destaque para a AB InBev, que saltava quase 7% em Bruxelas após divulgar lucro maior do que o esperado. Maior cervejaria do mundo, a AB InBev controla a Ambev no Brasil.

A Stellantis, por outro lado, decepcionou ao lucrar menos do que o previsto no ano passado. Em Milão, a ação da montadora - que reúne Fiat, Jeep, Peugeot e várias outras marcas de carros - amargava queda de 3,7%.