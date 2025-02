Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com ganhos liderados por Hong Kong

São Paulo, 26/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, com a de Hong Kong se destacando em meio a um forte desempenho de ações de corretoras e de tecnologia.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 3,27% em Hong Kong, a 23.787,93 pontos. Entre corretoras, a China International Capital Corp. (CICC) disparou 19% e a China Galaxy Securities, 17%, após relatos de que as duas pretendem fundir suas operações, em um acordo que daria origem à terceira maior do setor na China. Em tecnologia, Meituan avançou 9,84% e Alibaba, 4,82%, após Hong Kong anunciar planos de investir o equivalente a cerca de US$ 129 milhões em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial (IA).