AB InBev lucra mais do que o esperado no 4º trimestre, mas decepciona em volume de vendas

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou nesta quarta-feira, 26, que obteve lucro líquido de US$ 1,22 bilhão no quarto trimestre de 2024, menor do que o ganho de US$ 1,89 bilhão apurado em igual período do ano anterior. Com ajustes, o lucro por ação entre outubro e dezembro foi de US$ 0,88, acima da previsão de US$ 0,72 de analistas, segundo levantamento fornecido pela própria empresa.

A receita informada da AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, teve expansão anual de 2,5% no trimestre, a US$ 14,84 bilhões, enquanto o Ebitda normalizado aumentou 10,1%, a US$ 5,245 bilhões.