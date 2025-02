Tarifas para México e Canadá ainda estão em negociação, diz conselheiro da Casa Branca

O conselheiro sênior para o comércio da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou que as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o México e o Canadá "ainda estão em negociação". Segundo ele, Trump seguirá com a imposição de tarifas na próxima semana, quando a pausa de 30 dias na política tarifária se encerra, "caso não haja progresso nas conversas".

"Os Estados Unidos buscam igualdade nos acordos comerciais com as tarifas. Trump quer reestruturar toda a estrutura comercial global com essas políticas", acrescentou o conselheiro.