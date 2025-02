Sócio do BTG Pactual destaca o 'orgulho' de ter Haddad na Fazenda

O presidente do conselho de administração e sócio sênior do BTG Pactual, André Esteves, abriu o CEO Conference Brasil, organizado por sua casa, com elogios e mensagens de apoio ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Fibra, dedicação e seriedade" na condução da economia brasileira foram as palavras usadas por Esteves para introduzir a apresentação do ministro em conversa com o cientista político Murilo Aragão.

"Orgulho ter Haddad como ministro da Fazenda e cabe a nós apoiar essa batalha pelo bom senso econômico que o ministro tem conduzido", afirmou. Esteves acrescentou que o equilíbrio fiscal "dá para seguir um pouco mais adiante" e que Haddad se esforça por isso diariamente.