RD Saúde: lucro líquido ajustado cresce 34,6% no 4º trimestre de 2024, para R$ 381,4 mi

O lucro líquido ajustado da RD Saúde (antiga Raia Drogasil) somou R$ 381,4 milhões no quarto trimestre de 2024, crescimento de 34,6% frente ao resultado do mesmo trimestre em 2023. No acumulado do ano, o indicador também avançou 16,6% ante o ano anterior, totalizando R$ 1,288 bilhão.

Já o Ebitda ajustado foi de R$ 677,5 milhões, crescimento anual de 10,3%. Enquanto na comparação ano contra ano, houve uma alta de 14,9%, para R$ 2,9 bilhões.