Plano orçamentário dos republicanos da Câmara enfrenta problemas antes da votação

Os planos fiscais dos republicanos da Câmara dos Estados Unidos oscilaram poucas horas antes de uma votação crítica, já que os legisladores do Partido Republicano que se mantinham resistentes disseram que continuam desconfiados do projeto orçamentário elaborado para abrir caminho para a agenda do presidente Donald Trump.

Com uma maioria de 218-215, os líderes republicanos na Câmara podem se permitir apenas uma deserção se todos os democratas estiverem presentes. Até a manhã de terça-feira, pelo menos quatro republicanos se opunham ao plano, e outros permaneciam indecisos.