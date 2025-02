Ouro fecha em queda em meio à realização de lucros e com tarifas de Trump no radar

O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 25, com a realização de lucros pelos investidores após o metal preciso ter batido recorde de fechamento na sessão da segunda-feira. Os traders também se mantêm atentos às negociações de paz na Ucrânia e à efetivação de tarifas contra o Canadá e o México pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Nesta terça, o ouro para abril fechou com baixa de 1,49%, a US$ 2.918,80 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Dada a recuperação recorde do ouro no ano até o momento, os investidores financeiros especulativos poderiam ter tirado vantagem disso, construindo mais posições compradas, sugerem os analistas do Commerzbank.

"O aumento do preço está, portanto, sendo impulsionado por um número cada vez menor de participantes do mercado", acrescentam eles. O banco alemão ainda diz que o fato de que a demanda física de ouro na Índia está aparentemente diminuindo drasticamente em função do nível recorde de preços deve ser motivo de reflexão. O país foi o maior comprador de joias de ouro no ano passado e o segundo maior comprador de barras e moedas.