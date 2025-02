Lucro da 3tentos cresce 31,8% em 2024 para R$ 756,4 milhões

No quarto trimestre, a companhia registrou um lucro líquido de R$ 135,9 milhões, queda de 22,6% em relação ao mesmo período de 2023. A receita líquida, no entanto, cresceu 27,2%, para R$ 3,85 bilhões.

Segundo o CEO Luiz Osório Dumoncel, a queda no lucro foi influenciada por dois fatores: a menor disponibilidade de sementes devido a problemas climáticos e ajustes contábeis relacionados a operações financeiras. "Tivemos uma redução em termos de volume bem importante em sementes em função de qualidade, por causa da chuva no Rio Grande do Sul e da estiagem no Mato Grosso", explicou.

O impacto financeiro no trimestre também foi resultado da marcação a mercado de contratos de hedge. A empresa registrou um resultado operacional positivo (RVJ) de R$ 365 milhões ao longo de 2024, mas teve um efeito negativo de R$ 241 milhões no último trimestre com ajustes contábeis desses contratos.

"Isso acontece porque no último trimestre do ano é quando fechamos e reconhecemos financeiramente muitos desses contratos. O impacto é pontual no trimestre, mas no consolidado do ano seguimos com um balanço equilibrado", disse Dumoncel.

A empresa aprovou a distribuição de R$ 94,9 milhões em dividendos, alta de 61% sobre o ano anterior, equivalente a 12,5% do lucro líquido. "No primeiro ano, nós distribuímos 5%, porque tínhamos acabado de fazer o IPO. No segundo e terceiro anos, 10%. E nesse ano fizemos 12,5%, porque foi um ano realmente muito positivo para a companhia", disse Dumoncel.