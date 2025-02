Juros: DIs longos sobem por receio de que governo afrouxe política fiscal

A leve alta nos juros futuros longos reflete o receio do mercado de que o governo federal afrouxe a política fiscal para conter a queda de popularidade, apontada nesta terça-feira em pesquisa do CNT. Já as taxas mais curtas conseguiram seguir o movimento da curva dos Treasuries e cederam, embora com certa resistência porque os núcleos do IPCA-15 seguiram em nível preocupante. O leilão do Tesouro, que teve lote e risco menor, foi um fator positivo.

"Nova pesquisa confirmou o que outras já estavam apontando: a popularidade de Lula recuando, e com isso há preocupação de como o governo vai reagir - se vai gastar mais, injetar mais dinheiro na economia para tentar estancar essa queda na popularidade, ou se vai buscar um controle fiscal. Mas risco é para expansão fiscal", comenta o estrategista-chefe e sócio da EPS Investimentos, Luciano Rostagno.

Nesta tarde o presidente Lula se reuniu com ministros para discutir a inflação de alimentos, mas a proposta para taxar exportações teve ampla rejeição interna, mostrou o Broadcast Agro.

Ontem o mercado de juros se estressou com a Medida Provisória (MP) que autoriza que trabalhadores demitidos e que optaram pela modalidade do saque-aniversário do FGTS possam sacar o saldo bloqueado do fundo, e também com a possibilidade de que o Caged aponte criação de mais 100 mil vagas de trabalho em janeiro - ambos vistos como potencial inflacionário. Como mostrou o Broadcast, a injeção de recursos na economia com a MP deve ser de cerca de R$ 12 bilhões. E o Ministério do Trabalho divulga o Caged amanhã, às 10h30.