Haddad critica quem pressiona por ajuste fiscal via lobbies sem fazer mudança no próprio setor

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou quem pressiona pelo ajuste fiscal, especialmente aqueles que atuam por lobbies, mas não querem mudanças em seus setores. Ele ponderou que o Congresso colaborou com a agenda do governo, aprovando propostas importantes, mas que muita coisa ficou de fora por pressões além do jogo político. Ele participou nesta terça-feira, 25, do painel Cenário Econômico 2025 na CEO Conference 2025, organizada pelo BTG Pactual. "Eu nunca reclamei do Congresso. O Congresso deu aquilo que a democracia permitiu. Houve um avanço considerável nas pautas fiscais e pautas não fiscais, de crédito, de contrato, de marcos institucionais muito relevantes, que vão significar mais desenvolvimento. Eu tenho que ser honesto com o Congresso Nacional, que apoiou todas as medidas e entregou 60%, 70% da pauta fiscal. Não entregou 100%? Não. Mas não entregou 100% porque muita gente se mexeu fora do Congresso para que isso não acontecesse. Para a surpresa ingênua de alguns, são os que mais reclamam da falta de ajuste fiscal. É o cara que está fazendo o lobby lá e está pedindo ajuste fiscal, mas nunca no quintal dele", disse o ministro.

Ao longo da participação no evento, o ministro defendeu diversas vezes o equilíbrio das contas públicas. Ele reconheceu que há um engessamento real do orçamento e defendeu o arcabouço fiscal como instrumento para atingimento da sustentabilidade das contas públicas.

"Na minha opinião, o caminho do arcabouço é o caminho da sustentabilidade orçamentária de longo prazo no Brasil", disse Haddad. Ele citou que o teto de gastos, adotado na gestão de Michel Temer, não melhorou as contas públicas, e que continuou a gerar déficits primários, ainda que não tenha havido despesas extraordinárias, como a pandemia ou a crise do Rio Grande do Sul. Haddad defendeu que é preciso ter memória do que cada governo representou em termos de carga tributária, de taxa de juros e de déficit primário, inclusive as gestões petistas.

"Se a gente perder a memória e a coragem de enfrentar as desonerações, que até foi do governo Dilma, erramos ou acertamos? Ela própria veio a público e disse que não acertamos nisso. Estavam imbuídos, às vezes, das melhores intenções. A gente erra. Tinha uma agenda da Fiesp ali que foi comprada e era uma agenda que se mostrou equivocada. Não gerou crescimento, gerou incerteza em relação às contas públicas", disse o ministro. Ele ainda argumentou que é preciso fugir da polarização eleitoral para defender uma agenda comum a um projeto de país. Distribuir responsabilidade de maneira socialmente justa

O ministro da Fazenda disse também nesta terça-feira que recebe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o comando para arrumar as contas públicas sem fazer com que o ajuste recaia "na parte mais fraca" da sociedade. "Então vamos corrigir distorções, mas vamos distribuir essa responsabilidade de maneira socialmente justa. Eu não penso que é um comando equivocado, eu penso que é um comando certo. E o desafio da equipe econômica é grande, mas é combater todo esse patrimonialismo do Brasil, que existe no Brasil para a conta fechar de maneira correta", disse Haddad.

Segundo o ministro, ele nunca recebeu um comando negativo de Lula, para que ele não equilibre as contas públicas. "Não é esse o comando que eu recebo do presidente". Ele repetiu nesta terça não acreditar que o Brasil vai conseguir operar o "milagre" do ajuste sem crescimento econômico. "Não consigo ver crescimento econômico se a gente bombardear o andar de baixo. Não vai acontecer também. Então eu penso que é um receituário que deveria fazer sentido para mais gente, buscar combater os privilégios, fazer o ajuste necessário, garantir para os debaixo um caminho de emancipação e fazer a prosperidade chegar a mais pessoas", disse Haddad.