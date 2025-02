Haddad afirma que consignado privado é algo estrutural que ajudará muito trabalhadores

"Nós temos de folha, de aposentado e servidor público, R$ 100 bilhões. Ele alavanca R$ 600 bilhões de consignado, entre INSS e regime próprio. No caso do privado celetista, a folha é mais ou menos R$ 100 bilhões e ele alavanca R$ 40 bilhões. Por quê? Porque não está disponível o mecanismo de garantia, muito burocrático", disse Haddad, em Painel Cenário Econômico 2025 na CEO Conference 2025, organizada pelo BTG Pactual.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a dizer na manhã desta terça-feira, 25, que o novo consignado para os trabalhadores privados será uma "revolução" por possibilitar o crédito com o mecanismo da garantia da folha de pagamentos, resolvendo problemas tecnológicos que não permitem essa oferta ampla nos dias atuais.

Para Haddad, os novos empréstimos com custo mais barato também podem abrir um "nova avenida" de empreendedorismo no Brasil, que o ministro chamou de "terra de empreendedores".

O mesmo avanço pode acontecer com a possibilidade de microempreendedores usarem a receita do Pix como garantia no crédito, medida já em estudo pelo Ministério da Fazenda, mencionou.

O chefe da equipe econômica ainda citou que fez um apelo para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), designar um relator para o projeto que trata da consolidação legal das infraestruturas do mercado financeiro, já aprovado na Câmara no ano passado.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o destravamento da proposta é uma das apostas da Fazenda para o pós-carnaval.