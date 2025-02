Grupo Transportes sobe 0,44% em fevereiro ante alta de 1,01% em janeiro no IPCA-15

Os preços de Transportes subiram 0,44% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de fevereiro, com impacto de 0,09 ponto porcentual no índice do período. Essa alta representa uma desaceleração com relação a janeiro, quando os preços do transporte tiveram alta de 1,01%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os preços dos combustíveis tiveram alta de 1,88% em fevereiro, após alta de 0,67% no mês anterior. Esse aumento está ligado, em parte, ao reajuste das alíquotas do ICMS incidentes sobre este tipo de produto, que passou a valer em fevereiro.