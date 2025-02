Galp sinaliza dados preliminares positivos de poço offshore

A Galp, petrolífera de Portugal, disse que dados preliminares do poço Mopane-3X, localizado em offshore da Namíbia, são positivos e destacam potenciais oportunidades de exploração na região. Nesta terça-feira, 25, a empresa informou que há a presença de colunas leves de óleo e condensado de gás no local.

"Pressões maiores do que as estimadas e resultados preliminares do Mopane-3X significam que o poço pode desbloquear mais oportunidades de exploração na região sudeste de Mopane", escreveu a Galp, que enviou mais amostras para testes.