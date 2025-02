É difícil fazer grandes mudanças na política monetária em meio a incertezas, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da distrital de Richmond, Tom Barkin, defendeu que as condições do mercado de trabalho dos Estados Unidos permanecem sólidas e que a inflação do país permanece "um pouco elevada", em discurso preparado para um evento do Rotary Club de Richmond, nesta terça-feira, 25. "A luta contra a inflação tem sido longa", disse. "A economia dos EUA está em boa posição e temores de recessão se dissiparam."

Na ocasião, o dirigente manteve uma postura de cautela e disse que "é difícil fazer grandes mudanças na política monetária em meio a tanta incerteza".