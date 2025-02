Dólar opera em alta moderada com temor do mercado por cenário fiscal

O dólar registrou alta firme no início dos negócios desta terça-feira, 25, mas reduziu o ritmo e mantém alta moderada, depois de ter registrado máximas acima dos R$ 5,81, o que não ocorria desde o último dia 10. Para Jefferson Laatus, estrategista do Grupo Laatus, assim como ocorreu na tarde da segunda-feira, a alta da moeda norte-americana reflete no dia seguinte essencialmente o temor dos investidores com o quadro fiscal doméstico.

"O governo perde popularidade e perde poder de articulação política. E para se recuperar nesses dois aspectos, acaba por adotar medidas que custam dinheiro e agravam a situação fiscal", resume o profissional.