Correção: BCE: alta anual de salários na zona do euro desacelera a 4,1% no 4º tri, após recorde

A matéria publicada anteriormente tinha um equívoco no título. Os salários negociados na zona do euro tiveram desaceleração na taxa de crescimento - e não recuo, como constou. Segue a nota com o título corrigido.

Os salários negociados na zona do euro tiveram alta anual de 4,1% no quarto trimestre de 2024, desacelerando depois de atingir maior nível histórico de 5,43% no terceiro trimestre do ano passado, segundo pesquisa do Banco Central Europeu (BCE), divulgada nesta terça-feira, 25.