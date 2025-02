CEO da Cleveland-Cliffs vê continuidade da alta do aço se Trump mantiver tarifas sem isenções

A recusa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em permitir isenções às tarifas planejadas sobre o aço importado ajudará a manter a alta dos preços do aço no país, disse o CEO do Cleveland-Cliffs, Lourenco Gonçalves.

O preço no mercado à vista para chapas de aço nos EUA subiu recentemente para mais de US$ 800 por tonelada, em antecipação ao imposto de 25% sobre todo o aço importado, previsto para começar em 12 de março.