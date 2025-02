Bolsas da Europa operam majoritariamente em alta, com avanço de defesa e queda de tecnologia

São Paulo, 25/02/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta terça-feira, à medida que o forte desempenho de ações de defesa se sobrepõe ao mau humor do setor de tecnologia.

Também no horário acima, as fabricantes alemãs de armas Renk, Hensoldt e Rheinmetall saltavam 7,2%, 3,9% e 3,7%, respectivamente, em Frankfurt, em meio a expectativas de que o Parlamento alemão acelere a aprovação de lei para ampliar os gastos com defesa.

Por outro lado, o subíndice de tecnologia europeu caía 1,4%, após relatos de que o governo dos EUA planeja endurecer as restrições de acesso da China a semicondutores. Em Amsterdã, a fabricante de equipamentos para produção de chips ASML tinha queda de 1,6%.

No noticiário macroeconômico, foi confirmado mais cedo que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, a maior economia da Europa, encolheu 0,2% no último trimestre de 2024, tanto ante o trimestre imediatamente anterior quando na comparação anual.