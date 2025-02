Aneel aprova, por maioria, termo para renovação do contrato das distribuidoras por 30 anos

Foi proposto ao MME que seja determinado o compromisso de quitação em até 180 dias contados da prorrogação das concessões, com as desistências das respectivas ações judiciais envolvendo as multas.

O tema da reunião das decisões judiciais é mais amplo. Para a renovação contratual, a distribuidora deverá se comprometer a desistir de eventuais ações judiciais individuais com "a pretensão de invalidar ou tornar sem efeito as cláusulas" contratuais. Isso não impede que as concessionárias de defenderem "a interpretação que entenderem adequada" para as cláusulas contratuais e as condições do decreto da renovação contratual, seja em âmbito administrativo ou judicial.

O decreto do governo veio com a premissa de trazer mais rigidez na renovação contratual, incluindo a possibilidade de a Aneel, no caso de descumprimento de indicadores de qualidade técnica, comercial e econômico-financeiros, estabelecer às empresas limitação do pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio, respeitados os limites mínimos legais.