Acredita Exportação: ampliação de Recof para serviços valerá a partir de 2026

A ampliação do Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) para atender também serviços relacionados à exportação só deve entrar em vigor a partir de 2026. É o que estabelece o parecer do deputado Jonas Donizette (PSB-SP), relator do projeto "Acredita Exportação", de autoria do governo. A expectativa é de que o texto seja votado nesta terça-feira, 25, pela Câmara dos Deputados. Originalmente, a proposta previa apenas uma mudança no Reintegra para aumentar o benefício direcionado as micro e pequenas empresas exportadoras. A sugestão, encabeçada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), foi mantida no texto.

Mas Donizette ampliou o escopo da proposta também para mexer nas regras do Recof e do Drawback, conforme antecipado pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.