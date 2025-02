Zema diz que intenção é privatizar Cemig, BDMG, Copasa e Codenge ainda em 2025

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse nesta segunda-feira, 24, que sua intenção é, ainda neste ano, obter aval do Legislativo e privatizar quatro estatais do Estado: Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codenge). A afirmação foi feita em evento na Federação da Indústria do Rio de Janeiro (Firjan).

"A nossa intenção é privatizar as empresas. Ainda não conseguimos a aprovação legislativa, mas inclusive com o Propag será necessário e vamos conseguir a aprovação da Assembleia Legislativa muito provavelmente este ano", disse Zema. "Estamos bastante confiantes porque uma das condições do Propag é um pagamento à vista, e para nós fazermos esse pagamento, as empresas precisarão ser privatizadas."