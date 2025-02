Zema diz que há conversas com Câmara e Senado para vetos ao Propag serem pautados em março

Os governos dos Estados mais endividados do País estão conversando com a Câmara e o Senado a fim de pautar para março a votação dos vetos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), disse o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). "Nós, governadores envolvidos - eu (MG), Cláudio Castro (RJ), Eduardo Leite (RS), Caiado (GO) e também o governador Tarcísio (SP) estamos lutando para que 8 dos 11 vetos caiam e consequentemente todos esses Estados possam aderir ao Propag", disse Zema, acrescentando que o Ministério da Fazenda está "de certa maneira regulamentando" o programa e que por isso há dúvidas que só serão sanadas com o avanço do processo.

O governador mineiro criticou o vetos do presidente Lula ao Propag, e disse que as decisões do presidente exclui do novo programa alguns benefícios concedidos pelo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). "É uma coisa absurda. O Propag veio para fazer mais do que o Regime de Recuperação Fiscal, não menos. Daí o motivo de estarmos lutando contra esses vetos."