Vibra: lucro líquido é de R$ 510 mi no 4º trimestre

A Vibra reportou lucro líquido de R$ 510 milhões no quarto trimestre de 2024, um resultado 84,5% menor na comparação com o mesmo período de 2023. O Ebitda Ajustado foi de R$ 1,3 bilhão, queda de 43,9% no mesmo intervalo. Já a receita líquida foi de R$ 44,4 bilhões, alta de 1,4%.

Nos resultados acumulados de 2024, a empresa obteve lucro líquido de R$ 6,4 bilhões, alta de 33,6% ante 2023. O Ebitda ajustado somou R$ 6,3 bilhões no ano, queda de 0,1% ante 2023. Já a receita líquida ajustada totalizou R$ 173 bilhões em 2024, com alta de 5,7% ante um ano.