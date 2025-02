São Vicente e Granadinas abrem mercado para carne suína e de aves do Brasil

O Brasil poderá exportar carne de aves e suína para São Vicente e Granadinas, ilha no sul do Caribe, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota. O aceite do Certificado Sanitário Internacional (CSI) foi recebido pelo governo brasileiro nesta segunda-feira, 24.

"A decisão reflete o elevado nível de confiança internacional no sistema de controle sanitário brasileiro e deverá fortalecer as relações comerciais do Brasil com o país caribenho", destacaram as pastas.